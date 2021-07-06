В Ханты-Мансийске отпраздновали юбилей антикафе-библиорума «Буква» Фото: Городская централизованная библиотечная система

В югорской столице отпраздновали юбилей библиорума «Буква», идея создания антикафе принадлежит прежнему директору МБУ «Городская централизованная библиотечная система» Елене Максимовой. Здесь проходят общественные обсуждения, творческие вечера, настольные игры, просмотры фильмов, сообщает Городская централизованная библиотечная система.

Так как в регионе продолжают действовать ограничительные меры в связи с коронавирусом, на праздничный вечер пришла лишь малая часть тех людей, которые помогали создавать и участвовать в мероприятиях, поддерживая проект в течение пяти лет. Перед гостями выступили местные артисты, исполняя песни и даже подарили реп-композицию ко дню рождения библиорума.

В конце праздника, первый куратор «Буквы» Юлия Сухатская провела среди гостей интеллектуальную викторину о проекте. Победителями стали постоянные посетители антикафе Алексей Шевелев, Алина Дубасова, Полина Юмашева и Екатерина Павлова, а в подарок они получили подборки книг.