В Югре определили лучшего акушера Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Диплом победителя второго регионального этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в это году получила акушер БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Ксения Меньшикова. - Все роды индивидуальны. У одной и той же женщины 1,2,3 роды могут быть разными. Но когда мы провожаем женщину в послеродовую палату, говорим: «Приходите еще», - говорит победительница.

Ксени рассказала, как однажды в отделение поступила женщина и акушерка подошла к ней познакомиться, но беременная сказала: «Я вас знаю, мы с вами рожали, и вы позвали меня снова, вот я и пришла». Ксения Алексеевна – акушерка высшей квалификационной категории. Только за прошлый год она приняла 303 родов. Пациентки всегда с благодарностью вспоминают свою помощницу в родах.