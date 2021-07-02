В столице Югры установили автоматизированный пункт водораздачи Фото: МП Водоканал

В Ханты-Мансийске установили автоматизированный пункт водораздачи, которым может воспользоваться любой житель города. Он расположен по улице Водопроводной, 2 и работает круглосуточно, в любое время года. Благодаря новому сервису можно набрать воду в ёмкость любого объема.

Такая система позволяет организовать круглосуточный отпуск питьевой воды крупными объемами и снизить нагрузку на водоразборные колонки города. Но есть условие, чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить специальную магнитную карту, баланс которой нужно пополнять в зависимости от объёма набранной воды.

Для того чтобы узнать подробную информацию о заключении договора и получении магнитной карты нужно обратиться в абонентный отдел по улице Сирина, 59 или по телефону: 8 (3467) 321-631.