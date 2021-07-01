В Нижневартовске водитель сбил выбежавшего на дорогу трехлетнего малыша Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

В Нижневартовске на улице Мира 45-летний водитель «Хенде», при выезде с прилегающей территории, сбил ребёнка, выбежавшего перед автомобилем с тротуара. В результате ДТП 3-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 42 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными при движении в дворовой территории и при проезде пешеходных переходов.