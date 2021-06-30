В Югре создают Паралимпийские клумбы в поддержку атлетов из округа Фото: Центр адаптивного спорта региона

В Югре создают Паралимпийские клумбы. Такие зелёные арт-объекты оформлены в поддержку атлетов из округа, которые отправятся на паралимпиаду в Токио, они уже появились в Нягани, Нижневартовске, Сургуте и в Советском районе. Акция проходит по инициативе Центра адаптивного спорта региона.

- К сожалению, иностранные болельщики не будут допущены в Японию на олимпийские и паралимпийские игры. Поэтому мы уже сейчас активно пропагандируем участие наших спортсменов. Призываем болеть за них у экранов телевизора и в социальных сетях, – рассказал директор центра Михаил Вторушин. На Паралимпиаду в Токио уже отобрали пятерых атлетов из Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска – дзюдоистка Ольга Позднышева, легкоатлеты Дмитрий Душкин и Сергей Махов, пауэрлифтер Александр Белов и пловчиха Анастасия Гонтарь. Полные и окончательные списки национальной сборной команды утвердят 5 августа.