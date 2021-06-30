В Югорске и Советском районе расширяют ковидные госпитали Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Из-за значительного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Югорске и Советском районе приняли решение увеличить количество специализированных коек ковидного госпиталя до 134. Под коронавирусные места передано родильное отделение. Вместе с заместителем директора Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Максимом Малхасьяном проведено совещание с руководством Югорской, Советской и Пионерской больниц. На совещании обсудили вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Также выяснили хватает ли лекарств для лечения и соблюдаются ли рекомендации. Обсудили и укомплектование кадрами ковидных бригад и отделений госпиталя. Отдельно отметили необходимость усиления темпов вакцинации жителей. После обхода отделений коронавирусного госпиталя разработан план мероприятий на случай дальнейшего ухудшения ситуации. А именно: о развёртывании изолятора на базе «Окуневских зорь» для пациентов госпиталя, идущих на поправку.