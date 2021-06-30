Погода в Югре на 30 июня 2021 года: воздух прогреется до +33 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 30 июня 2021 года: температура воздуха днём +23, +28°С, в северных и восточных районах до +18 °С, на западе до +33. Температура воздуха ночью +10, +15 °С, в восточных районах до +5 °С, на западе до +20°С. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +24, +26 °С, ночью +12, +14 °С. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днём без осадков. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с.

Для этого дня существовали свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.