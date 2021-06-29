В Ханты-Мансийске проводят фотоконкурс молодых семей «Молоды и счастливы» Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске продолжается фотоконкурс молодых семей «Молоды и счастливы», который посвящен всероссийскому празднику «Дня семьи, любви и верности». Это поможет не только заявить о себе, но и вспомнить приятные сердцу моменты семейной жизни.

В фотоконкурсе могут участвовать молодые семьи Ханты-Мансийска. Приём фотографий продлится по 7 июля, их можно присылать на адрес: eventhm@mail.ru. Для конкурса принимаются любительские семейные фотографии, сделанные на прогулках, в отпуске, дома и так далее. Конкурсные работы разместят в соцсетях Молодёжного центра.

По итогам интернет-голосования определят два приза зрительских симпатий. А 8 июля организаторы подведут итоги, по которым победителей ждут дипломы и памятные подарки.