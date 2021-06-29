Спасатели Лянтора проверяют берег реки Пим и беседуют с жителями о безопасности Фото: ГУ МЧС России о ХМАО-Югре

С наступлением лета спасатели Лянтора усилили профилактику безопасности людей на берегу водоёмов города.

Сотрудники МЧС, не только посещают образовательные учреждения города, но и патрулируют береговую линию реки Пим. Во время рейда они объясняют югорчанам как вести себя на воде, раздаются памятки, которые напоминают о запрете купания на «диких» и необорудованных пляжах.

Особое внимание уделяют детям, так как в дни летних каникул они часто без присмотра находятся у воды, а это может привести к трагедии. Специалисты ещё до наступления лета провели ряд бесед в школах и детских садах города. Сотрудники стараются донести до детей и взрослых, что несовершеннолетним категорически запрещено находится одним у воды и тем более купаться без присмотра взрослых, или играть в тех местах где можно упасть в воду.

По словам командира отделения 35 пожарно-спасательной части 1 Сабира Кубасаева, вблизи города нет водоёмов пригодных для купания, но, несмотря на это, появляются «дикие» пляжи, где и происходит много несчастных случаев. Ежегодно спасатели призывают не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей у водоёмов и не входить в воду после употребления алкоголя.

- В необследованных и неподготовленных для купания местах могут быть сильные течения, обрывы с резкими перепадами глубины, на дне могут находиться коряги, плиты, проволока. Поэтому купаться в таких местах не безопасно, - пояснил командир отделения.