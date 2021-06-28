Семейная пара из Ханты-Мансийска отдала мошенникам три миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре в выходные дни зафиксированы 23 мошеннических преступлений. Югорчане лишились 5 миллионов.

В западню попала семейная пара из Ханты-Мансийска, супруги отдали преступникам около 3 миллионов. Они всеми силами пытались избежать несанкционированного списания, которое якобы замечено на их счетах.

В Кондинском районе местная пенсионерка на уловку аферистов попалась дважды. Ей позвонили сотрудники службы безопасности банка и пообещали вернуть краденные деньги с её карты. Югорчанка сама сняла с вклада деньги, да ещё и оплатила страховку. В итоге она перевела 155 тысяч преступникам.

Женщина их Нижневартовска в надежде заработать потеряла бдительность. Поверила людям, которые выдали себя за брокеров и умело «обработали» северянку. Она по их советам установила скайп и другие приложения, а также перевела аферистам 500 тысяч рублей. причём деньги она взяла в кредит.

В Нефтеюганске 31-летняя девушка выставила на продажу собственную шубу. Югорчанка мечтала продать одежду и обновить гардероб. Как только ей написал мнимый покупатель, она тут же рассказала о прелестях своего товара, а покупатель скинул ей в переписке ссылку по которой необходимо пройти и ввести реквизиты карты. Женщина указала всё необходимое, но в итоге лишилась 80 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.