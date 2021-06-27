В Югре в 2020 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 20 процентов

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Комиссия по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих провела заседание под руководством заместителя губернатора Всеволода Кольцова. Специалисты обсудили показатели, характеризующие состояние эпидемиологической ситуации по туберкулезу в автономном округе за 2020 год.

Отчет по туберкулезу представил главный внештатный специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения Югры – главный врач Ханты-Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера Евгений Ревякин. По его данным, в 2020 году отмечалась стабильная ситуация по туберкулезу с продолжающейся тенденцией к ежегодному снижению основных эпидемиологических показателей.

– Общая заболеваемость туберкулезом снизилась на 20,1%. Этот показатель в Югре ниже, чем в Уральском федеральном округе и по стране в целом, – отметил Ревякин.

В структуре впервые заболевших туберкулезом снизилась доля лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России. Также отмечается снижение на 15,4% заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. На 11,3% сократилась заболеваемость среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди постоянного населения.

Кроме того, в Югре уменьшилась численность больных c бактериовыделением, как наиболее опасной формой туберкулеза. Все пациенты прошли тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя. Показатель смертности от туберкулеза в Югре также ниже, чем в регионах Уральского федерального округа и в стране.