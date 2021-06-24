В Югре водитель «Фольцваген» наехал на дорожное ограждение и сбил мужчину Фото: ГИБДД России

За сутки в Югре зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

На третьем километре автодороги «подъезд к городу Сургут» 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольцваген», не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и сбил пешехода. В результате ДТП 44-летний мужчина-пешеход получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 42 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными при движении по загородным автодорогам региона, а пешеходов, в свою очередь, соблюдать правила дорожного движения.