Житель Нягани обнаружил на шее клеща и побежал за прививкой Фото: Администрация города Нягань

В Няганскую поликлинику обратился местный житель, который накануне побывал в лесу, в черте города, чтобы наломать веток для веника в баню. Когда мужчина сел в машину и посмотрел в зеркало, то увидел на шее клеща. Югорчанину повезло, что он вовремя заметил и насекомое ещё не успело его укусить. Так как мужчина не привит, то после встречи с клещом поспешил на иммунизацию.

Стоит отметить, что в Нягани на сегодняшний день зарегистрировано 148 случаев укусов клещами. В одном эпизоде есть подозрение на энцефалит.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится по определенной схеме: сначала делается первая прививка, через месяц - вторая, через год – третья, уже ревакцинация. Чёткое следование инструкции позволяет сохранить иммунитет три года. Затем процедуру повторяют, но ставится уже одна прививка.

Клещевой энцефалит - крайне опасное заболевание, при неблагоприятном течении приводящее к смертельному исходу. Вирус поражает нервную систему, вплоть до паралича. А вакцинации позволяет гораздо легче перенести последствия укуса зараженного клеща.

- Тех, кто боится реакции на прививку, могу заверить, что последствия от проведенной вакцинации против клещевого энцефалита ограничиваются незначительным покраснением в области введения, а в единичных случаях - повышением температуры тела на градус или полтора. Эти симптомы проходят самостоятельно в течение нескольких дней», - рассказала Ольга Ежова, - врач-эпидемиолог БУ «Няганской городской поликлиники».

Привиться можно в процедурном кабинете на базе поликлиники профилактических медицинских осмотров по улице Сергинская, дом 14, второй этаж, кабинет №16 в будни: с 08.00 до 15.00 часов.

Перед вакцинацией можно обратиться к участковому врачу-терапевту или медицинской сестре.