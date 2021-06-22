От столкновения иномарок в Сургуте пострадали три человека Фото: ГИБДД России

За вчерашний день на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

На улице Рационализаторов в Сургуте 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Порше» при обгоне не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем «Хендэ», за рулём которого находился 35-летний мужчина. В результате ДТП водители двух транспортных средств и 34-летняя пассажирка автомобиля «Хендэ» получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 62 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.