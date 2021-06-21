Югорчанам напомнили о безопасном отдыхе Фото: ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре

С наступлением жаркой погоды жители округа массово выезжают отдыхать на природу – в лес и парки. В это время увеличивается риск возникновения пожаров, основной причиной которых являются неосторожность и безответственность. Профилактическую акцию «Безопасность начинается с тебя!» по предупреждению возгораний в местах отдыха жителей региона провели спасатели Лангепаса.

Для рейда выбрана лесопарковая зона, в парке встречается много отдыхающих с детьми, а также компаний подростков. Участники рейда объясняли жителям города, как действовать во время природных пожаров, по каким номерам телефона звонить, напомнили и правила поведения на воде. Спасатели вручали памятки и буклеты на противопожарную тематику.

В беседах принимали дети, задавали самые разные вопросы сотрудникам МЧС, а родителям напоминали о том, что недопустимо оставлять малышей дома без присмотра и отпускать на городской пляж без сопровождения взрослых.

- Подобные профилактические мероприятия в городе мы проводим постоянно. При проведении рейдов стараемся к каждому жителю найти индивидуальный подход, доступно рассказать об основных причинах возникновения пожаров и как действовать, - – рассказала сотрудник пожарно-спасательного отряда Юлия Покинтелыца.