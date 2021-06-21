В Югре задержали мужчину с прекурсорами для изготовления наркотика Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району на автодороге «Северный обход Сургут» задержали 34-летнего жителя Сургута по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Во время осмотра автомобиля мужчины, из консоли, находящейся между передними сидениями, нашли свёрток из прозрачной полимерной плёнки с четырьмя стеклянными колбами с жидкостями. Экспертиза показала, что изъятые вещества содержат в своём составе прекурсоры для изготовления мефедрона. Общая масса составила более 130 граммов.

Как пояснил преступник, он купил вещества через интернет-магазин и планировал смешать в необходимых пропорциях жидкости-конструкторы и путём химической реакции получить наркотик для личного употребления. Стоит отметить, что мужчина уже сидел в колонии за попытку сбыта наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, югорчанин находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде штрафа в размере от двухсот до трёхсот тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года.