В Югре активно ремонтируют дороги с использованием новейших технологий Фото: pixabay.com

В Югре планируют отремонтировать ещё восемь объектов дорожной сети округа в 2021 году с использованием новых и наилучших технологий, включенных в соответствующий реестр. Работы проведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В планах провести работы по устройству дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации и низким показателем уровня шума при движении транспорта. При ремонте дорог используют технологии для уменьшения поглощения воды дорожным покрытием на швах и снижения риска появления трещин.

В настоящий момент с применением новых технологий в Югре проводят ремонт участка трассы «Ханты-Мансийск – Талинка» длиной 25 километров. Это самый протяженный объект, реконструируемый в нынешнем году в рамках нацпроекта. Помимо нового дорожного покрытия, там укрепят обочины, частично заменят барьерное ограждение, нанесут разметку.

Накануне комиссия в составе заказчика, подрядной организации и общественников проверила качество выполненных и проводимых работ. Члены комиссии отметили высокой качество всех проверенных работ и не выявили замечаний.