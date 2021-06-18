В Нижневартовске автоледи не уступила дорогу и въехала в «Мазду» Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

На улице Северная в Нижневартовск 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с «Маздой», за рулём которой находилась 28-летняя женщина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» и 8-летний мальчик-пассажир, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 36 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии.