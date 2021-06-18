Житель Пыть-Яха стащил с месторождения все, что смог унести, на 340 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Пять лет в тюрьме может провести 26-летний водитель подрядной организации Пыть-Яха за хищение материальных ценностей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с проникновением в помещение», материалы дела направлены в суд.

По данным ведомства, мужчина приезжал на служебном транспорте на территорию кустовой площадки одного из месторождений, где напоролся на несколько контейнеров. Подумав, что там есть, чем поживиться, он сорвал с них навесные замки и забрал все, что смог унести. То же самое он проделал на другой кустовой площадке, стащив запчасти, электроинструменты, горюче-смазочные материалы и комплектующие автомобилей.

В общей сложности, мужчина стащил более 70 предметов на общую сумму более 340 тысяч рублей. Часть похищенного он продал, а часть оставил себе.