Жители Ханты-Мансийска могут покалечиться, купаясь в городских водоемах Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске вода в протоке Самаровской, РЭБ Связи (район автодорожного моста через реку Иртыш), на реке Иртыш 29-30 км и на Восточной объездной дороге не соответствует требованиям Сан-Пина. Поэтому купаться в этих излюбленных у горожан местах отдыха крайне не рекомендуется. По данным Роспотребнадзора по ХМАО-Югры, все эти водоаемы – зоны несанкционированного купания, везде установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено».

По результатам анализов проб, взятых в этих водоемах, вода не соответствует гигиеническим требованиям. В воде превышено содержание железа и марганца, а ещё у них илистое дно. Все это говорит о том, что там купаться категорически запрещено.

По словам заместителя директора МКУ «Управление гражданской защиты населения» Георгия Корлякова, в Ханты-Мансийске вообще нет водоемов, где можно купаться. А из-за грязного дна можно получить травмы.

- Неизвестно, что находится на дне водоема и какое оно - возможно коряги, тросы, острые камни, бытовой и технический мусор. Призываю горожан быть бдительными и соблюдать правила поведения на воде, - отметил Георгий Корляков.