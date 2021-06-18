В Нижневартовске мужчина украл борт кузова с автомобиля «ГАЗ-3302» Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 54 преступления. По горячим следам раскрыто 35.

В Нижневартовске 29-летний мужчина похитил с автомобиля «ГАЗ-3302» борт кузова, стоимостью 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

В Советском районе на автодороге «Югорск – Советский» задержали 20-летнего молодого человека с полимерным пакетиком, в котором находилось вещество белого цвета. Как оказалось, вещество является наркотиком массой 0,50 грамма. Возбуждено уголовное дело, парень уже судим ранее и снова находится под подпиской о невыезде.

Кроме, того в Югре раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Так, сотрудники уголовного розыска Мегиона нашли 41-летнего подозреваемого, который у гаража в ГСК «Транзит» поругался с мужчиной и ударил его по голове стеклянной бутылкой. Уже судимый за подобное преступление нарушитель находится под подпиской о невыезде.