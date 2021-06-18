Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 июня 2021 года увеличилось на 82 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 18 июня 2021 года. За весь период пандемии в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 58 675 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 82 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях, по 3 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 074 жителей региона, сняты с наблюдения – 225 091 человек. За сутки на COVID-19 обследован 4 060 человек, всего прошли обследование 1 768 900 жителей Югры.

Случаи заболевания выявлены за день в следующих муниципалитетах Югры: в Сургуте – 17; Ханты-Мансийске – 11; Нижневартовске – 9; Нягани – 6; Нефтеюганске – 6; Советском районе – 5; Югорске – 5; Сургутском районе – 4; Урае – 4; Когалыме – 3; Нефтеюганском районе – 2; Мегионе – 2; Радужном – 2; Нижневартовском районе – 2; Белоярском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Кондинском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 60 пациентов, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 803 человек. Но ест и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 78 человек, за весь период пандемии вылечились 57 087 югорчан.