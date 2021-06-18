В Югре за мошенничество арестован заместитель начальника нефтедобывающей компании Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Нижневартовска завершил расследование уголовного дела против 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в коммерческом подкупе и мошенничестве.

С июня по август 2020 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника управления добычи нефти и газа одной из нефтедобывающих компаний получил от двух предпринимателей взятки за помощь в заключении контракта на ремонт и техническое обслуживание нефтепроводов и покровительство при исполнении контрактов.

Первый предприниматель "заплатил" 3,1 миллионов рублей наличными, а второй отдал сруб дачного дома стоимостью более 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, в июне 2020 года обвиняемый дважды провернул аферу и похитил принадлежащие предприятию отбракованные насосные штанги в общем количестве 1 500 штук стоимостью более 400 тысяч рублей, которые продал, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемого арестовали, а на его имущество, стоимостью более 5 миллионов рублей наложен арест.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.