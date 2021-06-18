Мужчина из Сургута ждал кэшбек, а вместо него подарил деньги аферисту Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратился мужчина и рассказал, что мошенники похитили у него деньги. Ему несколько раз звонили с неизвестных номеров. Звонивший представился сотрудником одного из банков города.

Злоумышленник сообщил югорчанину, что якобы на его счету есть накопленные бонусы, которые были зачислены ему за ранее совершенные покупки. Чтобы активировать кэшбек, аферист запросил у мужчины данные банковской карты и код, который поступит ему в сообщении. Югорчанин всё так и сделал, выдал все свои данные, после чего с его счета списались 225 тысяч рублей. Связь с преступником прервалась и деньги не вернулись.

Потерпевший знал о подобных схемах аферистов, но это не помешало ему попасть на их уловки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.