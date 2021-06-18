Погода в Югре на 18 июня 2021 года: сильный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 18 июня 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, на востоке округа до +25 °С, ночью +4, +9 ºС, по восточной половине округа местами +12, +17 °С. Облачно с прояснениями местами дожди и гроза. Ветер северный 8 – 13 м/с, при грозе порывы 15 – 20 м/с.

Ночью в центральных районах и днём на востоке Югры ожидается сильный дождь и гроза, усиление ветра порывами до 20 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +15, +17°С, ночью +6, +8 ºС. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днём без осадков. Ветер северный 8 – 13 м/с.

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если день выдавался теплым и ясным - ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром выполоть все сорняки - то они больше не вырастут.