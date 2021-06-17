Житель Сургута ответит в суде за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в двух преступлениях по статье "покушение на сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Обвиняемый купил наркотики и сбывал их, размещая в «тайниках-закладках» на территории Сургута.

При попытке продать очередную партию наркотиков его задержали сотрудники полиции. У него нашли почти 130 грамм запрещенных веществ.

Обвиняемого задержали под стражу и уголовное дело направлено в суд. Югорчанину грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.