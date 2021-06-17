В Югре вахтовик хотел снять девушку на вечер, но она исчезла, получив предоплату Фото: pixabay.com

В Нижневартовске 43-летний вахтовик, перед поездкой домой решил отдохнуть и расслабиться. В Интернете он разыскал для себя спутницу, изучил её анкету и позвонил по указанному номеру.

Незнакомка тут же ответила на звонок и согласилась скоротать вечер, но запросила сразу оплату. Мужчина, перевёл ей за интимные услуги 3 тысячи рублей. А затем ему позвонил незнакомец, представился и сказал, что прежде чем подъедет девушка, заказчику необходимо оплатить страховку в сумме 7 тысяч рублей. Собеседник пояснил, что деньги мужчине вернут. Мужчина и отсчитал нужную сумму и снова отправил на счет злоумышленников.

Вахтовик томился в ожидании и стал звонить таинственной незнакомке и её представителю. А они, вместо того чтобы ответить, исчезли. И тут заказчик понял, что попался на очередную уловку аферистов, которые умело провели его и выманили 10 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемых разыскивают.