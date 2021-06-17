В Югре официально открыли десять пляжей для отдыха на водоемах региона Фото: Юлия Кучеренко

Инспекторы ГИМС официально открыли десять пляжей на водоёмах Югры.

Освидетельствование прошли пляжи в Нижневартовске и Нижневартовском районе, в Кондинском районе три территории отдыха: на реке Карповская, искусственном водоеме в деревне Ушья и озере Глухое. Также проверены пляжи в городах Советский, Радужный, Лангепас и сельском поселении Салым Нефтеюганского района.

Принимать гостей собственники пляжей смогли только после получения разрешения, которое подтверждает, что территория соответствует всем требованиям безопасности.

По правилам зона купания на воде должна быть огорожена буями и знаками, запрещающими въезд маломерных судов. Обязательно наличие спасательных постов с обученными спасателями и стендов с правилами безопасного отдыха, купания и оказания первой помощи пострадавшим на воде. Обязательно в зоне предназначенной для купания должны провести водолазное исследование дна и его очистка. Всем владельцам пляжей выданы акты освидетельствования.

Для предупреждения гибели в период купального сезона, специалисты продолжат профилактику и патрулирование акваторий и мест массового отдыха, занятия, лекции и беседы с детьми в детских оздоровительных лагерях, а также разъяснительную работу среди населения.