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Происшествия17 июня 2021 17:15

Сургутянин за покупку арматуры отдал мошенникам восемьдесят тысяч

Жители Югры не перестают спонсировать предприимчивых злоумышленников
Виктория Терина
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Сургутянин за покупку арматуры отдал мошенникам восемьдесят тысяч

Сургутянин за покупку арматуры отдал мошенникам восемьдесят тысяч

Фото: Татьяна Коркина

Чаще всего делятся своими сбережениями представители Сургута и Нижневартовска. Так, 47-летняя сургутянка решила доехать до Новосибирска. На сайте «www.grand-avia.com» она выбрала удобный для себя маршрут с отправлением из Сургута. Югорчанка проверила все данные и ввела реквизиты своей карты, после чего произошло списание почти 15 тысяч рублей.

Другой сургутянин, 49-летний мужчина, наткнулся на продажу арматуры, списался с продавцом и решил перевести деньги за товар через мобильного приложения. В итоге он отдал неизвестному человеку 80 тысяч, но спустя время товара не получил, а продавец исчез.

В Нижневартовске местный мужчина решился на инвестиции. В Инстаграме списался с Кирой Юхтенко, которая якобы раскрыла ему секреты, как поднять большую сумму денег. 33-летний мужчина рискнул и перевел на счет аферистки 15 тысяч. В итоге югорчанин остался ни с чем.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.