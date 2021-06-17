Медики Нягани проводят с детьми беседы о безопасности Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани специалистам профилактического отделения детской поликлиники летние каникулы не мешают проводить профилактику среди детей. Работа в этом направлении ещё более проводится активно. Детям объясняют как избежать травм и рисков, связанных с клещевым энцефалитом, а также острыми кишечными заболеваниями. С начала летней оздоровительной кампании профилактический лекторий посетили больше тысячи няганских детей.

- Руководители летних лагерей охотно зовут нас, специалистов профилактического отделения, для проведения лекций, уроков здоровья, - делится Светлана Авдеева, фельдшер кабинета профилактики.

Помогают в пропаганде здорового образа жизни и безопасных правил волонтеры - медики ВД «По зову сердца» и сотрудники медицинских кабинетов, проводя увлекательнейшие мероприятия с элементами игры. В Нягани работают 20 летних оздоровительных лагерей в образовательных учреждениях, спортивных школах, учреждениях специальной и социальной направленности. Детям также начнут объяснять правила поведения на улице в жаркую погоду и безопасного поведения на водоемах.