Парень из Нижневартовска обворовал один автомобиль и пытался угнать второй Фото: pixabay.com

В Нижневартовске 18-летний молодой человек, возле дома по улице Пермской, разбил стекло задней левой двери «ВАЗ-2115» и украл из машины зарядное устройство, кабель, нож, сабвуфер, 3 флэш-карты и набор инструмента общей стоимостью более 22 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель находится под подпиской о невыезде. Кроме того, парень пытался угнать автомобиль «ВАЗ 2106» возле дома по улице Дзержинского. По этому поводу также возбуждено уголовное.

В Сургуте задержан 29-летний мужчина, у которого нашли наркотики синего цвета, массой 0,35 грамма. Злоумышленник под подпиской о невыезде дожидается заслуженного наказания.

В Советском районе 39-летний нарушитель, возле дома по улице Первомайская в посёлке Малиновский, украл велосипед стоимостью 8 тысяч рублей. Ранее судимого за кражу и грабеж подозреваемого вновь ждет уголовное наказание.

Сотрудники уголовного розыска Пыть-Яха задержали 50-летнего мужчину, который украл велосипед из подъезда дома во 2 микрорайоне. Ущерб составил 55 тысяч рублей. Уже судимый за кражу преступник находится под подпиской о невыезде.