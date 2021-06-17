МегаФон проконтролирует воздух в Ноябрьске

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Чистоту воздуха в городе теперь будет отслеживать система онлайн-мониторинга. Современные цифровые технологии в режиме реального времени смогут передавать специалистам сведения о состоянии атмосферы и, в случае превышения предельно допустимой концентрации измеряемых веществ, система подаст сигнал для принятия оперативных действий. О старте этого совместного проекта по мониторингу окружающей среды договорились МегаФон и администрация Ноябрьска.

Контролировать состояние воздуха будут малогабаритные датчики, установленные на базовых станциях оператора.

- В МегаФоне разработана и внедрена собственная платформа экологического мониторинга – программный продукт на базе технологии интернета вещей. Он предназначен для контроля атмосферного воздуха в населенных пунктах, микроклимата помещений, а также проверки промышленных выбросов предприятий. Для размещения датчиков экологического мониторинга мы используем собственную инфраструктуру и каналы связи, что позволяет быстро и без лишних затрат запустить проект для муниципалитетов и регионов, - отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

Прежде всего оборудование будет измерять в Ноябрьске концентрацию в воздухе пыли, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, озона.

- Благодаря внедренной системе экомониторинга, мы сможем в режиме реального времени следить за состоянием атмосферного воздуха и вовремя принимать меры, направленные на улучшение его качества. Это удобный, цифровой сервис существенно облегчит процесс обнаружения предельно допустимых значений загрязняющих веществ. Кроме того, внедрение подобной системы положительно сказывается на IQ индексе города, - отметил заместитель главы администрации г. Ноябрьск Сергей Горбачев.

Платформа экомониторинга МегаФона уже прошла успешную апробацию в Туле, Калининграде, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Калуге, Великом Новгороде, Саратове, а также используется в ряде внедренных подсистем комплексного мониторинга окружающей среды в составе аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».