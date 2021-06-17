В Октябрьском районном архиве открылась выставка «Война народная» Фото: официальный сайт Октябрьского района

В Октябрьском районном архиве открылась выставка «Война народная», которая посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны и рассказывает о подвиге простого Советского воина Дмитрия Алексеевича Хмылова.

На открытии выставки присутствовала его внучка Екатерина Хмылова, которая и передала в дар архиву документы и фотографии своего деда. Также на выставке представлены архивные документы времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

Посетить выставку могут все желающие жители и гости Октябрьского района в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв). Выставка проходит в холле архивного отдела администрации Октябрьского района по улице Ленина, дом 11.

Можно также изучить виртуальную версию выставки на официальном сайте Октябрьского района в разделе «Архивное дело» – «Виртуальные выставки архивных документов» по ссылке.