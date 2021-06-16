Югорчанин пять дней тратил деньги с похищенной карты Фото: Татьяна Коркина

Следователи Белоярского района направили в суд дело против мужчины, который украл у своего знакомого карту и за пять дней потратил с неё 160 тысяч рублей.

Мужчина зашел в гости к знакомым и супруги пригласили его за стол они выпивали, а когда напитки заканчивались, супруга пострадавшего ходила в магазин, но в последний раз сходить за добавкой предложили гостю. Хозяин дома дал ему свою карту, сообщил пин-код, но забрать её обратно забыл.

В итоге преступник пять дней снимал с неё деньги, ездил на такси, расплачивался в магазинах. А купленными продуктами и напитками угощал знакомых. На вопрос, откуда у него столько денег, отвечал, что получил отпускные.

Супруги пропажу обнаружили не сразу, так как телефон, к которому привязана карта, был выключен. Когда мужчина включил сотовый, ему пришли сообщения о списаниях и он попытался заблокировать карту. Забыв телефон в гараже, обнаружил потом, что деньги продолжали списываться а карту они пытались искать, но не нашли.

Следователи выяснили, что расплачивался картой их общий ранее судимый знакомый, заходивший недавно в гости.