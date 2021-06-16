Книгу школьников из Ханты-Мансийска признали культурным достоянием страны Фото: Департамент образования администрации Ханты-Мансийска

Ученики 6 «Б» класса школы № 3 Ханты-Мансийска написали книгу воспоминаний о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Издание признали культурным достоянием страны.

Школьники собирали информацию для книги целый год – поднимали семейные архивы, общались с ветеранами. Книга превратилась в настоящий альманах и классный руководитель предложила подросткам принять участие во «Всероссийской школьной летописи».

- Над книгой «Письма в прошлое» работалось по-разному, сначала ребята не понимали, что надо делать, но мы придумали вопросы, разработали алгоритм действий и работа закипела. Ребята приносили очень разнообразный материал, иногда сетовали на то, что слишком мало всего осталось в семейном архиве. Тогда на помощь приходил интернет - рассказала классный руководитель 6 «Б» класса школы № 3 Татьяна Михайловна Ульрих.

Татьяна Михайловна также добавила, что материал собирался довольно долго, но получился разнообразным. Например, одна девочка принесла стихотворение собственного сочинения в память о своем прадеде, а во второй главе ребята писали письма своим прадедушкам и прабабушкам. Книга получилась небольшой, но это действительно детский труд.

В Российской книжной палате книге присвоили государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволяет стать культурным достоянием страны, а её экземпляры будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате.

Сборник отправится и в регионы, участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат книгу абсолютно бесплатно. А один экземпляр будет храниться в библиотеке школы, в которой учатся дети.