В Югре ожидается сильный ветер, дождь, гроза и град Фото: Юлия Кучеренко

Жителей региона ждет плохая погода. Спасатели Югры объявили штормовое предупреждение. В период 15-16 июня 2021 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами 23 м/с.

Главное управление МЧС округа рекомендует во время сильного ветра убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Стараться держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий. А в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъездах или подвалах зданий.

При возникновении ситуаций опасных для жизни необходимо обратиться по телефону службы спасения 01 и 112.