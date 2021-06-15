В Сургуте у наркосбытчика нашли 77 свертков героина Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту задержали приезжего мужчину. В кармане брюк у 32-летнего мужчины нашли 7 свертков, внутри которых находилось вещество светлого цвета.

Во время обыска в квартире, где он проживал, под диваном, полицейские также нашли запрещенный препарат. Наркотики хранилось в свертках из клейкой ленты. Он рассказал, что запрещенные вещества предназначались для распространения с помощью изготовления тайников закладок на территории города.

Экспертиза показала, что вещество является героином общей массой почти 33 грамма.

Следователем возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Сейчас наркосбытчик находится под стражей.