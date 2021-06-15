В Нижневартовском районе водитель «ВАЗ погиб в ДТП Фото: ГИБДД России

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 17 – получили травмы, в том 2 несовершеннолетних.

На 182 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе 37-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 55 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 28 – за отказ от медицинского освидетельствования, 16 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 64 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 204 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать скоростной режим.