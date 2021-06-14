Югорчанин Александр Двинянин – лучший донор России – 2021

Фото: Департамент здравоохранения Югры

Житель Сургута Александр Двинянин одержал победу в XVIII Всероссийском конкурсе «Лучший донор России – 2021». В преддверии Всемирного дня донора 35-летнего сургутянина наградили дипломом в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов» – за 83 процедуры тромбоцитафереза.

– Впервые я сдал кровь по просьбе знакомых, так и вступил в донорское движение. Я очень рад, что мои компоненты крови спасают жизни и дарят здоровье югорчанам, – говорит молодой человек.

В этом году на конкурс были представлены более двухсот лучших доноров крови и ее компонентов со всей России. Отметим, что активные доноры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно побеждают в национальном конкурсе.

Начать сдавать кровь или ее компоненты легко, считают югорские почетные доноры. Точкой отсчета, как и у Евгения Листюка, может стать Всемирный день донорства, который отмечается сегодня, 14 июня. Так около шести лет назад фотограф Листюк попал в Центр переливания крови по работе, а сотрудник медучреждения предложил ему стать донором. Те съемки и стали началом пути к званию «Почетный донор», который Евгений планирует получить уже в 2022 году.

– Я помню яркое впечатление и удивление, когда сдал плазму в первый раз, после сдачи я чувствовал себя хорошо, хотя думал, что буду чувствовать слабость. С тех пор я начал сдавать плазму на постоянной основе, – рассказал югорчанин.

Жительница Ханты-Мансийска Татьяны Шефер – «плазматик», то есть сдает, в основном, плазму, а не кровь. В 2020 году югорчанка сделала это в 60 раз и получила звание «Почетный донор России». По словам Татьяны, чтобы стать донором нужны только желание и здоровье.