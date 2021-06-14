В Сургуте вводят в эксплуатацию Центр охраны материнства и детства

Фото: департамент здравоохранения ХМАО

Центр охраны материнства и детства – новый клинический перинатальный центр, построенный в Сургуте в рамках государственно-частного партнерства между правительством Югры и компанией «ВИС Инфраструктура». Накануне, 11 июня, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию сообщает департамент общественных связей округа.

– Центр материнства и детства будет сопровождать женщину с момента зачатия, обеспечивая ее здоровье и здоровье ребенка, до достижения ребенком пятилетнего возраста. В автономном округе численность детского населения за последние пять лет выросла на 5%. Количество многодетных семей увеличилось в три раза. Создание условий для рождения детей в семьях, поддержка многодетных семей — это эффективный механизм, — считает губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Ввод Центра в Сургуте откроет современную страницу развития службы охраны материнства и детства не только в Югре — этот объект здравоохранения уникален для всей России, считают медики. Площадь центра составляет 78 000 кв. м, число койкомест — 315, количество посещений за смену составит 165, число ежегодно принимаемых родов — 10 000.

– Центр не просто соответствует требованиям, предъявляемым к службе материнства и детства. Это уникальный многогранный научный проект, в котором новейшее медицинское оборудование, в том числе робототехника, дадут медикам возможность диагностировать и лечить самые сложные заболевания у женщин и детей, — отметила главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в УрФО, главный научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Надежда Башмакова.

Строительство перинатального центра курирует заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Он напомнил, что появление в Югре медучреждения такого уровня значительно повлияет на реализацию национального проекта «Демография» на территории региона.

В Центре работают примерно 800 специалистов, использующих передовые методы лечения и современное оборудование, готовых сотрудничать с ведущими врачами России и Европы. Главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковская считает, что начало работы нового Центра станет новой вехой в охране материнства и детства в округе и даст новые рабочие места.

– Он даст новые возможности для специалистов, предоставит населению региона большой выбор специализированной и высокотехнологичной помощи для здоровья детей, — сказала Белоцерковцева.

Новый перинатальный центр в Сургуте позволит югорчанкам дольше сохранять и даже восстанавливать свое репродуктивное здоровье, сохранять беременность и в итоге рожать больше здоровых детей. Появление этого центра сделает доступнее кардио- и нейрохирургию, а также высокотехнологичную хирургическую помощь детям даже в антенатальный период — еще до рождения.