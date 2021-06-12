Погода в Югре на 12 июня: днем ожидается кратковременный дождь

Пройдет кратковременный дождь Фото: pixabay.com

Сегодня на территории ХМАО преимущественно без осадков, днем по восточным районам пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью достигнет +10, +15 °С, по крайнему востоку +4, +9 °С, днем +25, +30 °С, по крайнему востоку +15, +20 °С.

Сегодня, 12 июня, отмечается ежегодный праздник День Российской Федерации. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.