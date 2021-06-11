В югорской детской школе искусств появился мобильный класс Фото: Администрация города Югорска

В югорской детской школе искусств произошло масштабное событие, благодаря нацпроекту «Культура». В школе появился мобильный класс на 13 рабочих мест и интерактивный комплекс от крупнейшего российского музыкального издательства «Музыка» по учебным предметам: «Слушание музыки», «Музыкальная литература» и «Сольфеджио».

Такое уникальное мобильное приложение по музыкальному образованию является инновационным проектом. Удобство его использования в том, что головной, учительский планшет связан со всеми остальными. Учитель может наблюдать, как ученик справляется с заданием, но оставаться в стороне и подойти лишь тогда, когда помощь совершенно необходима.

В рамках нацпроекта «Культура» югорской детской школе искусств уже выделено 18,8 миллионов рублей для покупки 44 наименований музыкальных инструментов, 10 наименований оборудования, а также более 30 наименований учебной литературы.