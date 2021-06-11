Шахматист из Лангепаса завоевал золото на Гран-При Черного моря Фото: Югорская шахматная академия

Спортсмен из Лангепаса Илья Ильюшенок стал победителем этапа международного шахматного фестиваля Гран-При Черного моря «Морская гавань» по классическим шахматам, который завершился сегодня в Анапе. В турнирах среди мужчин приняли участие 64 спортсмена из 20 регионов России.

По итогам 9 туров победил югорский парень, двукратный чемпион УрФО. Он набрал 7,5 очков, закрыв победой все партии. Второе место занял московский шахматист, а третье шахматист из Краснодарского края.

- Было непросто с первых туров, учитывая общее количество участников - более 500. Тем не менее, турнир и жеребьёвка складывались удачно. Самая сложная партия была с Павлом Понкратовым. Оба допускали неточности, но, в конце концов, партия завершилась в ничью, – прокомментировал Илья Ильюшенок.

Победители и призёры остальных двух турниров в рамках Гран-При Черного моря – «Морская гавань» по быстрым шахматам и блицу станут известны 12 и 13 июня.