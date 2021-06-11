Югорчанка получила вместо красивого платья наполнитель для кошачьего туалета Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нижневартовска обратилась жительница города, которая в «Тик Токе» увидела рекламу интернет-магазина по продаже одежды. На сайте выбрала два платья на сумму 3 470 рублей и произвела заказ.

Спустя 10 дней вартовчанка пришла за посылкой, но вместо платья обнаружила кепку-бейсболку камуфляжного цвета и наполнитель для кошачьего туалета. Ведётся следствие.

Стоит отметить, что с начала года в Югре около 2 500 человек стали жертвами киберпреступников. Жители региона потеряли почти 300 миллионов рублей. Каждый третий потерпевший знал о возможных мошенничествах, но не предполагал, что именно он станет жертвой преступников.

Полиция Югры просит оставаться максимально бдительными при общении с неизвестными по телефону, ведь ваша финансовая безопасность только в ваших руках.