В Ханты-Мансийске состоялось городское Первенство по роликовым конькам Фото: ЮграМегаСпорт

Воспитанники секции по горным лыжам, кроме занятий в зимний период, тренируются ещё и летом. Чтобы тренировки не прерывались и подготовка к зимнему сезону проходила качественно, летом ребята занимаются в спортивном зале, на тренажёрах, в бассейне аквапарка, учатся кататься на велосипеде. А также юные спортсмены соревновались в слаломе на роликовых коньках.

Мероприятие проходило на базе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. В первенстве Ханты-Мансийска по роликовым конькам приняли участие 46 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет.

Отметим, что слалом на роликах - помимо того, что это увлекательно и зрелищно, для воспитанников ещё является имитацией прохождения зимней трассы.

Из-за того, что все участники разновозрастные принято решение, что каждый спортсмен выступит в своей категории. По окончании соревнований ребятам торжественно вручили заслуженные грамоты и медали.