Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает три миллиона рублей

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

Футбольная лихорадка охватила уже практически полмира, поэтому АЗС сети «Газпромнефть» устраивают новую акцию – «Целься в мечту». Участвовать могут все желающие и выиграть официальные мячи Чемпионата Европы по футболу, эксклюзивные сувениры от сборной России, бонусы на покупку топлива и другие ценные призы.

Чтобы участвовать в акции нужно заправиться от 30 литров и использовать карту лояльности «Нам по пути», затем открыть мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» и зайти в футбольную игру в разделе акций. В приложении игроку предстоит пробить серию пенальти, но на пути к цели ему противостоит умелый вратарь. В игре 5 попыток, чем больше мячей удастся забить в течение игры – тем ценнее будет его приз.

Отметим, что если при заправке указанным объемом топлива до 30 июня ещё приобрести кофе и хот-дог, то можно сэкономить 2 рубля с каждого литра.

Вместе с акцией «Целься в мечту» стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive – Движущая сила». Рекламным лицом стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Чтобы повысить шансы выиграть ценный приз участники акции могут воспользоваться движущей силой G-Drive и получить не только высокотехнологичный и качественный продукт, но и дополнительную, 6-ю попытку удара по воротам.

Акция продлится шесть недель: с 11 июня до 25 июля. Кроме того, в финале среди всех участников, оплативших топливо с помощью карты VISA, разыграют три суперприза: сертификаты на 1 миллион рублей.

Более подробно узнать о правилах акции можно на сайте.