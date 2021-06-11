Житель Нижневартовска случайно поужинал на двадцать тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре полиция зафиксировала 13 случаев мошенничества. Югорчане расщедрились и перевели преступникам почти 3 миллиона рублей.

В дежурную часть Сургута обратился 34-летний мужчина с заявлением о краже. Он выставил на продажу игрушечный катер, а мошенник под видом покупателя правдоподобно сыграл свою роль. Списался с югорчанином и договорился, что оплатит покупку, но для того, чтобы прошел платеж, попросил мужчину трижды перейти по ссылкам, ввести реквизиты карты и «секретные» коды. Все эти манипуляции обошлись югорчанину в 50 тысяч рублей.

Пришлось потратится жителю Нижневартовска. Он решил перекусить и оформил заказ пиццы и доставку, ввел данные карты и вместо указанной суммы с него списали почти 20 тысяч рублей. Ужин вышел мужчине «в копеечку».

В Пыть-Яхе мужчина отдал преступникам почти 50 тысяч. Мужчина присмотрел себе автомобиль и уже мысленно представлял себя за рулем. Списался с владельцем машины и договорился о предоплате. Собеседник скинул ему ссылку, где надо ввести реквизиты карты и перевести указанную сумму. Как только деньги поступили на счет, владелец авто перестал выходить на связь.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.