Поддельные деньги, кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 51 преступление Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 51 преступление, по горячим следам раскрыто 34.

В Нижневартовске старший кассир расчетно-кассового центра нашёл поддельную 1 тысячу рублей. Эксперт подтвердил, то купюра действительно является подделкой. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганском районе на территории Усть-Балыкского месторождения задержан 36-летний мужчина, у которого в правом кармане джинс, обнаружен и изъят прозрачный полимерный зип-пакет с наркотиком N-метилэфедрона массой 1,10 грамма. Возбуждено уголовное дело, нарушитель под подпиской о невыезде.

В Югорске 42-летний мужчина, находясь в баре, украл кошелек с деньгами в сумме 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, преступник во всём признался и находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудники уголовного розыска Югорска нашли 34-летнего подозреваемого, который, на улице Железнодорожная, демонтировал и сложил между домами 14 штук чугунных ограждений общей стоимостью 41 тысяча рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.