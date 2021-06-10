В Ханты-Мансийске проходит акция «Дармарка» Фото: pixabay.com

В КДЦ «Октябрь» Ханты-Мансийска проходит акция «Дармарка», благодаря которой каждый может поделиться тем, что у него есть, и получить то, что ему нужно, будь то книги, таланты, одежда, умения, вещи, знания. Мероприятие завершит XVIII Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить».

Все желающие могут прийти с 12.00 до 20.00 и стать участниками мастер-классов по изготовлению поделок из вторичного материала и рисованию краснокнижных видов животных, посмотреть «зеленое» кино, сдать батарейки и крышечки в обмен на призы и шоколадки с символикой акции «Спасти и сохранить», посетить обменные ряды.

Закроется экологическая ярмарка концертом творческих коллективов КДЦ «Октябрь», который состоится 11 июня в 18.00.