Югра готовится к гонкам на обласах Фото: pixabay.com

Завершается приём заявок для участия в международных соревнованиях Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон Хатл. Соревнования состоятся традиционно на территории базы отдыха «Сказка» в Нефтеюганском районе со 2 по 5 июля. Соревнования проводятся под руководством международной неправительственной организации северных регионов «Северный форум». Заявки на участие подали около 250 спортсменов из муниципалитетов Югры и иностранных спортсменов из 2-3 стран.

Мероприятие включает в себя одиночные гонки, эстафета, масс-старты и гонки экипажей в личном и командно-личном зачете в разных возрастных категориях. Победителей ждут дипломы, медали и денежные призы.

Сегодня, 10 июня, завершается приём заявок.